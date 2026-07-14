La batalla del Mira en el CNE para no perder curul en la Cámara: “nos la quieren quitar”

El partido político Mira denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presuntamente modificaría la asignación de la última curul de la Cámara de Representantes por Cundinamarca. Maritza Álvarez, perteneciente a la colectividad, que en este departamento iba en fórmula con el Centro Democrático, perdería su puesto en el próximo Congreso si esto se confirma.
Según la colectividad, el formulario E-26, que corresponde a un acta oficial de resultados emitida por la Comisión Escrutadora, confirmaría la curul.