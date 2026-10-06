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Detectaron camión con 400 kilos de explosivos que iba rumbo a Cali para posible atentado

El Ejército detuvo el vehículo en un puesto de control en Santander de Quilichao, Cauca.

  • Así iban armados los 400 kilos de explosivos encontrados dentro del camión, en un puesto de control militar en Santander de Quilichao, Cauca. FOTOS: CORTESÍA EJÉRCITO.
    Así iban armados los 400 kilos de explosivos encontrados dentro del camión, en un puesto de control militar en Santander de Quilichao, Cauca. FOTOS: CORTESÍA EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Un camión que llevaba una peligrosa carga de explosivos fue interceptado por el Ejército en el departamento del Cauca, cuando al parecer se movilizaba hacia la ciudad de Cali para participar en un atentado terrorista.

El reporte del caso fue conocido en la tarde de este martes, cuando el vehículo fue detenido en un puesto de control de la Brigada 29, instalado sobre la vía Panamericana, a la altura del barrio Centro, en el municipio de Santander de Quilichao.

Según la institución castrense, un perro entrenado detectó que dentro del camión había una caja con más de 400 kilos de explosivos.

“De acuerdo con la información preliminar, este material sería empleado para ejecutar acciones terroristas que podrían poner en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública. Personal especializado adelanta los procedimientos correspondientes, mientras nuestros soldados mantienen el control y las operaciones en el sector”, acotó el Ejército.

Por este hecho fue detenido el conductor, quien no supo explicar por qué llevaba esa carga.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre este caso en la red social X, detallando que el automotor había salido de Mondomo, un corregimiento de Santander de Quilichao, y que su destino era Cali.

“Este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad: de confirmarse que se trata de C4, una detonación de ese volumen en una zona poblada podría causar numerosas víctimas y graves daños a viviendas, comercios e infraestructura”, resaltó.

Y añadió que “la información inicial indica que era transportado desde Mondomo hacia Cali y que sería utilizado para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil. Se investiga su procedencia y quiénes están detrás de este cargamento”.

La capital del Valle del Cauca ha sufrido varios atentados terroristas en los últimos dos años. El 10 de junio de 2025 hubo tres ataques con explosivos contra los CAI de la Policía en los barrios Manuela Beltrán, Meléndez y Los Mangos, con saldo de tres muertos y cinco lesionados.

El más grave fue el 21 de agosto de ese mismo año, cuando un camión-bomba estalló en el barrio La Base, junto a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea. Dejó seis muertos y 80 heridos.

Estos atentados en Cali usualmente son atribuidos al Estado Mayor Central de las Farc, que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”), y en particular a su frente Jaime Martínez, que delinque en la zona.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Bombas, cocaína y oro ilícito: los males que rodean a Cali.

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