Trabajo doméstico aporta $340,5 billones a la economía nacional: ¿qué puede pasar con ese aporte al terminar un matrimonio?

Cuidar a los hijos, preparar alimentos, limpiar la vivienda o acompañar a un familiar que depende de otra persona no siempre aparece como un ingreso en el hogar, pero sí tiene un valor económico. En Colombia, el Dane calculó en $340,5 billones, equivalente al 19,9 % del PIB, el aporte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
Esa cifra también abre una discusión cuando una pareja decide poner fin a su matrimonio, especialmente en aquellos casos en los que uno de los cónyuges dejó un empleo o renunció a generar ingresos para asumir de manera principal las responsabilidades del hogar.
La situación, sin embargo, no funciona como una cuenta en la que el valor estadístico de esas labores se convierta automáticamente en una suma que deba pagar el otro cónyuge.
Karen Castellanos, profesora de Derecho de Familia de la Universidad de San Buenaventura, explicó a Blu Radio que las decisiones tomadas durante el matrimonio alrededor del cuidado y las labores domésticas pueden ser relevantes al momento de analizar las condiciones económicas que quedan después de la separación.
El punto está en que una persona que se dedicó durante años al hogar puede terminar el matrimonio con una dependencia económica que antes no tenía o con menores posibilidades de reincorporarse al mercado laboral.
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