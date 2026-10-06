Aguacero en Antioquia: Bombero de Copacabana pasó de atender la emergencia a ser una de las víctimas

Al bombero Wilson Yepes le está sucediendo algo que ningún integrante de un cuerpo de socorro quiere vivir: este martes ha estado atendiendo la emergencia originada por un árbol que cayó sobre tres viviendas en el municipio de Copacabana. El asunto sería mera rutina, si no fuera porque una es su propia casa. Este lunes caía un aguacero intenso con ventisca en el norte del Valle de Aburrá, la misma que se sintió en otras zonas de Medellín y el área metropolitana. Yepes, quien desde hace 15 años ha sido bombero, primero voluntario en Envigado y actualmente de planta en Copacabana, estaba de turno y de pronto recibió la llamada de su esposa, pero en calidad de usuaria del servicio, porque fue para anunciarle que un árbol gigante había caído encima del lugar que les sirve como residencia, a ellos dos y sus cuatro mascotas. Los daños aparentemente eran de consideración en el inmueble que construyeron aprovechando la terraza de una casa familiar. Le recomendamos leer: Los aguaceros del fin de semana dejaron a más de 1.000 familias damnificadas en el Urabá antioqueño Efectivamente, se trataba de un ejemplar de unos ocho metros, que los vecinos habían reportado ya ante el Área Metropolitana porque consideraban que podría generar riesgo.

Estos son parte de los daños ocasionados por el árbol en la casa de los Yepes. FOTO: CORTESÍA

El gigante alcanzó a afectar tres inmuebles: un brazo se descargó sobre el mezzanine del tercer piso de los Yepes, otro brazo sobre otro vecino y el resto doblegó otro techo. Era tan frondoso que en la tarde de este 6 de octubre aún no habían terminado de quitar las ramas. El especialista en Gestión de Riesgos de la Alcaldía, Juan Esteban Castrillón, explicó que el trabajo deber se meticuloso y someterse a protocolos muy especializados para que el gran peso no vaya a generar el colapso de las estructuras, de las losas o las paredes de los inmuebles. “Le pedimos a la comunidad tener mucha paciencia, porque finalmente hacemos bien los protocolos para evitar riesgos mayores”, dijo Castrillón.

Todavía no hay un diagnóstico final de los daños en las edificaciones, pero por lo pronto Yepes tuvo que conseguir con qué apuntalar la pared que está sometida al peso. Además, la fuerza del impacto le destruyó parte de la fachada y otra pared. Una de sus mascotas seguía atrapada dentro de la edificación en la tarde de este martes. Según el bombero, desde hacía siete año aproximadamente habían advertido que algo podía pasar, pero EPM se habría concentrado solo en podar los ramales más próximos a unas líneas primarias que pasan por allí, de manera que esto habría generado un desbalance que, dice, habría jugado para que este lunes se inclinara del lado con menos peso. Otra paradoja de este caso es que la tarea de Yepes es desempeñarse como inspector de prevención y seguridad. Ahora espera a ver si la administración municipal se pronuncia acerca de alguna ayuda para las familias afectadas. También le sugerimos ver: ¿Estamos ante una emergencia invernal?

Balance de daños en el municipio

En la tarde y noche del lunes, la Alcaldía de Copacabana y los organismos de socorro locales (Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja) atendieron 23 emergencias tras las fuertes precipitaciones que, según reportes del SIATA, alcanzaron acumulados de hasta 53 milímetros, acompañadas de 52 descargas eléctricas y vendavales. Todo esto provocó destechamientos y caída de árboles. Igualmente, hubo inundaciones en puntos críticos como la Autopista Norte, los barrios La Pedrera, Yarumito, Fátima y María, así como en la Institución Educativa San Luis Gonzaga. En total, los equipos de respuesta atendieron la caída de cuatro árboles en los barrios Las Vegas, La Asunción (2 casos) y en la Escuela Normal Superior, pero las labores este martes se concentraron sobre todo en el barrio La Asunción, donde se dio el colapso del árbol sobre las tres viviendas. Ello obligó a sugerir la evacuación temporal de diez personas, según informó la Alcaldía. En el barrio María, además, se registraron afectaciones adicionales, entre ellas una vivienda destechada y la caída de un poste de energía. En el barrio Simón Bolívar (zona centro), un parqueadero sufrió daños parciales en su cubierta.

“La Administración Municipal y los organismos de socorro avanzan en las inspecciones técnicas de riesgo y reiteran a la ciudadanía que cualquier situación de emergencia debe reportarse únicamente a la línea de Bomberos Copacabana: 604 401 5110”, expresaron en un comunicado. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Así mismo le puede interesar: En pleno El Niño, vendavales y aguaceros ya dejan a 375 familias afectadas en Antioquia

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