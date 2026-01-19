Campaña de Carolina Corcho responde a dudas sobre su financiación

Ante las dudas que hay sobre la financiación de la campaña de la exministra de Salud, Carolina Corcho, quien habría recibido la contribución de $742 millones de un restaurante cuyo establecimiento no existe, su campaña respondió mediante un comunicado.

El equipo de la ahora cabeza al Senado por el Pacto Histórico expresó que la campaña de Carolina Corcho “cumplió de manera debida “con la entrega de todos los documentos y soportes exigidos en la plataforma Cuentas Claras”.

Lea también: Financiadores de Cepeda y Corcho que dieron $1.462 millones para consulta: una empresa en liquidación y un local sin ingresos

Así mismo, la campaña de Corcho subrayó que “se contrataron y recibieron exclusivamente los servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades, prestados por empresas y proveedores legalmente constituidos y habilitados para tal fin”.

En el comunicado se aludió a que dichas cuentas “fueron objeto de procesos de revisión y auditoría previa por parte del partido Polo Democrático”.