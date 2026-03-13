Daniel Palacios y Pipe Córdoba declinan su aspiración presidencial para unirse a la campaña de Paloma Valencia

Es el último día para que los candidatos a la Presidencia se inscriban en la Registraduría. Faltando pocas horas para que el plazo se cumpla, hubo nuevos movimientos en el tablero de opciones. Y es que, Daniel Palacios y Pipe Córdoba anunciaron que declinan su aspiración a la Casa de Nariño. En cambio, estarán apoyando a Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

En la mañana de este viernes también se confirmó que el Nuevo Liberalismo le dio el coaval a la candidata, que ahora llega al panorama político como una opción de “derecha moderada” y parece estar sumando apoyos de quienes se enuncian desde un “centro” político.