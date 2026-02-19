Cinco interventores en 21 meses y pacientes sin medicamentos: así está el panorama de la Nueva EPS

De todas las críticas que ha afrontado este Gobierno, una de las más preocupantes es la crisis en el sistema de salud. Hasta ahora, se han intervenido ocho EPS, pero la Nueva EPS concentra la alarma: pacientes denuncian demoras en medicamentos desde hace meses, la burbuja explotó tras la muerte del menor Kevin Acosta y, como si esto no fuera suficiente, ha tenido cinco interventores en menos de 21 meses.
La Nueva EPS es una de las aseguradoras más grandes del país: cuenta con 11,5 millones de afiliados, según sus cifras. A pesar de esto, ser usuario de ella se ha convertido en un constante reto para sus afiliados. Las demoras en la entrega de medicamentos cada vez son más evidentes y los reclamos crecen a pasos agigantados en todo el territorio colombiano.
El pasado 9 de febrero, la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por el fuerte aumento de las quejas contra la Nueva EPS. Entre 2024 y 2025, los reclamos de los usuarios ante esa institución crecieron un 107 %: dato que muestra un deterioro en el acceso a servicios, tratamientos y medicamentos.
Sin embargo, estos no son los únicos problemas que afronta la entidad. En menos de 21 meses, la Nueva EPS ha cambiado cinco veces de interventor.