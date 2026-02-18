Kevin Acosta: la cara de la crisis del sistema de salud y de la indolencia de Petro y Jaramillo

La bicicleta era una de sus formas de ser un niño feliz. A sus siete años, Kevin Arley Acosta Pico intentaba llevar una vida medianamente normal a pesar de su diagnóstico médico poco alentador: hemofilia A severa. Tenía que estar medicado para tratar los síntomas de esa enfermedad. Sin embargo, en una serie de eventos evitables, el menor murió en Bogotá y su muerte se convirtió —en parte, gracias a las declaraciones del presidente de la República y de su ministro de Salud— en el rostro de la crisis del sistema que impacta a los pacientes crónicos y con enfermedades raras y huérfanas.
Las palabras de Gustavo Petro sobre la muerte de Kevin fueron: “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”.
Entre tanto, Guillermo Jaramillo se refirió al tema en estos términos: “Kevin llegó a un hospital público en el Huila después de un accidente desafortunado, porque montó en bicicleta. A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”.
La hemofilia A severa es un trastorno hemorrágico hereditario causado por la falta de coagulación sanguínea, lo cual puede generar problemas cuando hay sangrados. Para tratarlo, el niño —de siete años— cada 28 días debía tomar Emicizumab, que le ayudaba a reducir la probabilidad de sangrados espontáneos o que fueran producto de traumatismos.
Sin embargo, su madre y su familia aseguran que desde el 12 de diciembre del año pasado dejó de recibir ese medicamento. Quedó desprotegido luego de que la institución prestadora de servicios de salud (IPS) que lo atendía en Palestina (Huila), donde vivía con mamá, la pareja de ella y su hermana mayor. Lo solían atender en Medicarte, la cual terminó el contrato que tenía en ese municipio con Nueva EPS (a la que estaba afiliado el niño) el 1 de enero de este año.
Su madre, la señora Katherine Pico, dijo que desde entonces quedó sin prestador asignado luego de un traslado fallido por parte de la aseguradora, que tampoco tenía contrato con Integral Solutions, adonde lo intentaron mover.