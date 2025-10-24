Venezuela liberó a 17 de los 38 colombianos ‘secuestrados’: ya se reencontraron con sus familiares

Luego de varias gestiones diplomáticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la liberación de 17 colombianos que permanecían detenidos en Venezuela desde los comicios del 28 de julio. La canciller Rosa Villavicencio y el embajador Milton Rengifo se trasladaron a Cúcuta para recibirlos, en un operativo previsto hacia las 10:00 a. m.
Según explicó la Cancillería, la liberación se logró gracias a un trabajo diplomático conjunto entre ambos países, esto en cumplimiento de la instrucción del presidente Gustavo Petro de priorizar la protección de los connacionales en el exterior. Las gestiones se desarrollaron en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, dentro de una agenda orientada al respeto de los derechos humanos y la garantía del debido proceso para los detenidos.
El procedimiento de verificación y liberación se llevó a cabo en el municipio de Pedro María Ureña, en el estado Táchira, con la participación del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, los cónsules David Gilberto Haddad Clavijo (San Cristóbal) y Jesús Alberto Grueso Zúñiga (San Antonio del Táchira), así como la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López.
“Este es un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de nuestros connacionales y de responder a los llamados de sus familias. La protección de los colombianos en el exterior es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro”, destacó la ministra Villavicencio
Sin embargo, algunos familiares de los colombianos retenidos le dijeron a EL COLOMBIANO que hasta este viernes en la mañana tenían información de que iban a liberar a 14 y tienen confusión sobre la información brindada por la Cancillería.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció el jueves que algunos colombianos detenidos en Venezuela serán liberados por el Gobierno de ese país. Se trata de un grupo de 38 connacionales que están detenidos —sin pruebas y sin juicio— por supuesta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro.
Al respecto, el mandatario expresó que de ese grupo “no hay un solo narcotraficante y que “quizás nos entregue Venezuela uno capturado al otro lado colombo-albanés, porque he logrado liberar colombianos de las cárceles de Venezuela y entre esos no todos son ciudadanos inocentes, sino que viene, al parecer, un capo”.