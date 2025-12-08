“Ya no siento la angustia de que si no hago una inmersión defraudo a alguien”: Sofía Gómez tuvo charla “profunda” con El Colombiano

Hace unos años la apneista Sofía Gómez Uribe tocó fondo. No el del mar, como muchos pensarían por su deporte, sino en su vida. Pasaron cosas –y pasó el tiempo– que la llevaron a crecer, madurar. También a dejar de tomarse las cosas tan en serio y empezar a disfrutarlas más. Entendió, pagando un precio muy caro, que hay que liberarse del peso de las expectativas para alcanzar felicidad, tranquilidad, récords.
Hace poco, en Dominica, bajó 110 metros y estableció una nueva marca panamericana. Desde la Isla habló sobre el tema con El COLOMBIANO.