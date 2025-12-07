Petro, salpicado en escándalo de recomendados de la Dian: habría ordenado nombramiento de persona relacionada con ‘Papá Pitufo’

Un nuevo episodio en el ya conocido escándalo de recomendaciones de altos funcionarios del Gobierno para ubicar a personas en diferentes cargos en la Dian se conoce este fin de semana y tiene como protagonista al presidente Gustavo Petro. En contexto: Luis Carlos Reyes entregó listado de funcionarios del Gobierno y congresistas que habrían pedido cargos en la Dian y aduanas Y es que no solo sería el exsenador y embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, y otros funcionarios los que le habrían pedido al entonces director de impuestos y aduanas, Luis Carlos Reyes, ubicar a personas cercanas en la entidad, sino que el mismo mandatario, a través de alguien de su círculo, ordenó contratar a una mujer. En el expediente del caso que se encuentra en la Corte Suprema aparece la transcripción de unos chats en los que la actual embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, pregunta por el nombramiento de una cuestionada persona, cuyo contratación fue ordenada directamente por el presidente Petro.

Además del chat, el también exministro y precandidato presidencial se habría referido a este caso en concreto durante su declaración ante la Corte. Reyes reveló que Sarabia, quien fungía en ese momento como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, le había entregado la hoja de vida de una mujer. Hasta ahí la recomendación no parece tener relevancia, pero esta venía de parte del presidente y la recomendada, al parecer, era una presunta ficha de Diego Marín Buitrago, ‘Papá Pitufo’, el zar del contrabando pedido en extradición de Portugal. La mujer en cuestión es Gladys Reina Villavicencio, a quien pedían que fuera nombrada en la Dirección de Impuestos y Aduanas en el puerto de Buenaventura. Lea aquí: La red de corrupción que protegió por más de dos décadas a “Papá Pitufo” En el chat, corto pero preciso, Sarabia le pregunta a Reyes si ya se había hecho el nombramiento, a lo que él responde advirtiendo sobre los cuestionamientos de la mujer. La actual embajadora omite lo dicho por el exdirector y le da las gracias por su gestión. Esta es la conversación que tuvieron en su momento los dos funcionarios: Laura Sarabia: - Buenos días! (sic) - Ya se hizo el nombramiento? (sic) Luis Carlos Reyes: - Hola! (sic) Le envía un pantallazo de la resolución de la Dian que confirma el cargo. - Ya firmé la resolución, que se está numerando y comunicando. - Por otro lado, nos llegó esta denuncia sobre Gladys que también debió llegar a presidencia. (sic) Sarabia: - Muchas gracias.

Inmediatamente después, Reyes le envía otro pantallazo de una denuncia enviada por correo electrónico en contra de la mujer. El correo tiene como asunto: “Denuncia por corrupción de Gladys Reina Villavicencio, información verificable, con los agentes de inteligencia americana”. Dicha denuncia, conocida por la revista Semana señala que “se hace la presente denuncia de la funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, seccional de impuestos y aduanas Buenaventura, Gladys Reina Villavicencio (...) por todas las coimas que ha venido recibiendo en el puerto de Buenaventura, por el contrabando”. Siga leyendo: Roy Barreras ya no conciliará con Luis Carlos Reyes por denuncias de corrupción en puestos de la Dian “Su principal contribuidor es el delincuente Diego Marín Buitrago, alias zar del contrabando. Es necesario que las entidades relacionadas realicen las respectivas investigaciones en esta seccional”, agrega el correo enviado a la dirección web aspirantes@presidencia.gov.co. La denuncia detalla a su vez que “estos dineros ilícitos son pagados y entregados directamente a familiares de la funcionaria, previa gestión de Gladys Reina con el zar del contrabando; asimismo, el dinero ilícito recibido es verificable con el gobierno estadounidense, con los estados contables, financieros y propiedades que allí se encuentran”.