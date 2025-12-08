DIM cumplió y aseguró Libertadores; Nacional, eliminado y por ahora sin cupo continental. Junior y Tolima disputarán la estrella

La noche de este lunes 8 de diciembre de 2025 será recordada por la hinchada de Atlético Nacional como la jornada de la debacle y uno de sus puntos más bajos de una temporada llena de sinsabores. El equipo antioqueño escogió el peor momento para ceder ante su rival histórico, cayendo 3-2 frente al América de Cali en la última fecha de los cuadrangulares semifinales. Esta derrota, después de ocho partidos consecutivos sin perder contra los Diablos Rojos, no solo le costó el cupo a la final, sino que hipotecó gravemente su futuro continental.

La tragedia verdolaga se anunció con una rapidez y contundencia que congeló a su afición. Apenas a los 18 minutos, un autogol de Andrés Román abrió el marcador a favor del conjunto escarlata, un signo nefasto de lo que vendría. Tres minutos más tarde, la debacle se profundizó cuando Dylan Borrero puso el 2-0, dejando a Nacional en una situación de urgencia extrema.

Mientras la agonía se desarrollaba en Cali, en el Atanasio Girardot, el otro duelo del grupo tenía al rival de patio, Independiente Medellín, haciendo la tarea. El Poderoso no solo luchaba por su dignidad, sino por un cupo directo a la Copa Libertadores. Brayan León (minuto 28) y José Ortíz (antes del descanso) establecieron el 2-0 sobre Junior, un marcador que, curiosamente, le servía a Nacional, siempre y cuando lograra voltear su propia desventaja. Sin embargo, pese al descuento de Alfredo Morelos a los 30 minutos, Nacional no mostró la jerarquía ni la grandeza esperada para una tarde decisiva.

Al inicio de la etapa complementaria, la ilusión se desvaneció por completo. En el Atanasio, el Junior descontó gracias a Brayan Castrillón. Este gol cambió radicalmente la ecuación para Nacional: ya no necesitaba dos, sino tres goles para arrebatarle el liderato al Tiburón.

Pero la sentencia llegó en Cali. Al minuto 57, Dylan Borrero volvió a marcar para el América, poniendo el 3-1. Ese gol fue el último clavo en el ataúd verdolaga y dejó una ventaja insalvable. Aunque Dayron Asprilla descontó para el 3-2 definitivo, el daño ya estaba hecho.

El fracaso y la hipoteca continental

De esta manera, Atlético Nacional confirmó su segundo gran fracaso de la temporada, sumándose a la eliminación temprana en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El golpe es doblemente duro porque, de no ser campeón el Deportes Tolima en la final, Nacional se quedaría sin ir a la Copa Libertadores 2026. Un revés económico y emocional durísimo, ya que la Copa Sudamericana no genera los mismos ingresos ni el prestigio de la Libertadores.

Ahora, al Verde le queda solo una bala: la final de la Copa Betplay ante el Independiente Medellín. Si pierde este clásico crucial, el semestre pasará completamente en blanco y el futuro inmediato se teñirá de incertidumbre. Se dificultará la retención de jugadores importantes y la continuidad del técnico Diego Arias penderá de un hilo.

Mientras Nacional vive su debacle, el Independiente Medellín, pese a no llegar a la final, sí hizo la tarea, aseguró su cupo a la fase previa de la Copa Libertadores con su victoria ante Junior y tendrá la tranquilidad de un cierre más digno. El rival que disputará la estrella de diciembre será el Junior de Barranquilla, que enfrentará al Tolima.

El fracaso de Nacional también señala directamente a la dirigencia. Si no se consigue la Copa Betplay, los refuerzos traídos para este semestre serán catalogados como un fracaso rotundo. Por ahora, a los verdolagas les toca hacerle fuerza al Tolima, la única vía indirecta que queda para soñar con la fase previa de la Libertadores.

