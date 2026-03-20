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En apenas seis meses, Cancillería firmó más de 1.000 contratos por $83.742 millones

Entre los casos señalados, se mencionan dos contratos por 253 millones de pesos cada uno.

  • Canciller Rosa Villavicencio. Foto: AFP
    Canciller Rosa Villavicencio. Foto: AFP
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Asociación Diplomática y Consular de Colombia encendió las alarmas sobre la contratación reciente en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En una solicitud de control preventivo enviada a la Procuraduría, advirtió que entre agosto de 2025 y enero de 2026 se firmaron 1.053 contratos de prestación de servicios por cerca de 83.742 millones de pesos, la mayoría destinados a asesorías.

El punto más crítico, según la denuncia, se concentra en enero de 2026, cuando se suscribieron 785 contratos que superan los 77.000 millones de pesos, justo antes de la entrada en vigor de la ley de garantías.

Para la asociación, el volumen y la naturaleza de estos convenios generan dudas sobre su necesidad y oportunidad. La alerta contrasta con el llamado de la canciller Rosa Villavicencio, quien ha advertido que la entidad atraviesa una crisis financiera que obligará a aplicar medidas de austeridad que podrían afectar su funcionamiento.

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Entre los casos señalados, se mencionan dos contratos por 253 millones de pesos cada uno para asesorías jurídicas en la Dirección de Talento Humano, pese a que la Cancillería cuenta con oficinas internas especializadas en esa labor.

También se cuestiona un contrato por 215 millones de pesos otorgado a Claudia Marisol Moreno, esposa del representante Heráclito Landínez, para posicionar la imagen del país en temas como sostenibilidad y transición energética.

Otro hallazgo apunta a la duplicidad de funciones: al menos 28 contratos tendrían como objeto garantizar el cumplimiento de la política exterior en derechos humanos y derecho internacional humanitario, tareas que, según la asociación, ya corresponden a funcionarios de planta.

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La situación también se extiende a la Academia Diplomática, donde se firmaron cerca de 84 contratos para actividades consideradas rutinarias, como la divulgación de la carrera diplomática, que anteriormente se realizaban con recursos internos.

En contraste, áreas con alta carga operativa como la Dirección de Asuntos Consulares —clave por la atención a colombianos en el exterior y la logística electoral— registraron solo tres contratos, todos vinculados al programa Colombia Nos Une, actualmente en proceso de transformación institucional.

Contratos y más contratos

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido cuestionado de forma recurrente por grandes cantidades de dinero en contratación.

Tan solo en enero, a pocas horas de empezar la Ley de Garantías, se conoció que el Gobierno habría firmado más de 85.000 contratos de prestación de servicios por un valor cercano a los $5,1 billones entre el 1 y el 28 de enero.

Las cifras se suman a las denuncias previas en distintas entidades, entre ellas el Ministerio del Trabajo, el Dapre, el Fondo de MinIgualdad y donde también figuró la Cancillería, entre otros.

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Esta nueva denuncia reveló que, entre el 1 y el 28 de enero de 2026, la administración del presidente Gustavo Petro suscribió 85.826 contratos, por un valor que asciende a $5,1 billones.

Y es el ritmo de la contratación lo que ha generado nuevas alertas, teniendo en cuenta que, en promedio, se firmaron cerca de 3.100 contratos diarios, una cifra que refuerza las denuncias sobre una avalancha de contrataciones “exprés”.

Este aumento de la contratación contrasta con el discurso oficial sobre austeridad y crisis fiscal.

La denuncia la dio a conocer el exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, hoy representante a la Cámara electo, quien a través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), aseguró que “la crisis no existe para la burocracia” y agregó que “aún faltan los datos del 29 y el 30 de enero. El derroche en contratos de presentación de servicios para alimentar la campaña de Cepeda y el Pacto Histórico es absolutamente vergonzosa”.

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