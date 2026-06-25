¿Hay colombianos afectados por el terremoto en Venezuela? Cancillería entregó balance de connacionales

El comunicado, publicado por la Cancillería, asegura que no se han recibido reportes de ciudadanos colombianos que estén en Venezuela y hayan sido afectados o requieran ayuda consular. Además, confirmaron que una delegación de ayuda se encuentra en camino al vecino país.

Han pasado poco más de doce horas desde que Venezuela sufrió un “doblete” sísmico en sus costas: dos terremotos de 7.5 y 7.1 con profundidad de menos de 10km devastaron las ciudades de La Guaria y Caracas. Las víctimas fatales ascienden a 164 y los heridos a más de 1.000. En medio de aquel contexto, el Gobierno colombiano se pronunció.

“Las verificaciones adelantadas por la red consular no registran afectaciones a ciudadanos colombianos privados de la libertad en territorio venezolano”, dijo la Cancillería en el comunicado.

Vea además: Conmovedores videos de bomberos venezolanos rescatando a perritos y gatitos atrapados en los escombros tras el terremoto

Y agregaron: “La Embajada de Colombia en Venezuela y los consulados en el país mantienen un monitoreo permanente de la situación”. Y es que, según los reportes, ningún funcionario colombiano en Venezuela está herido ni atrapado, por lo que se pusieron a disposición de ayudar en lo necesario.

En ese sentido, el Ministerio Público aseguró que trabajará de la mano con las autoridades venezolanas “y mantendrá una coordinación permanente para contribuir a las labores de respuesta y atención humanitaria”.

En cuanto a los equipos de búsqueda, el Gobierno Nacional aseguró que en pocos minutos darán a conocer los detalles de la misión de rescate, búsqueda y atención que partirá desde Colombia hasta Venezuela con apoyo de la Unidad para la Gestión del Riesgo y el Desastre (UNGRD).

”Por instrucción del Gobierno Nacional, Colombia ha dispuesto su capacidad de asistencia humanitaria para apoyar la atención de la emergencia. En una primera fase, esta respuesta contempla equipos especializados de búsqueda y rescate, listos para su eventual despliegue de acuerdo con las necesidades que determinen las autoridades venezolanas”, explicó la entidad.

Entretanto, los demás países del continente americano también ofrecieron su ayuda, incluyendo a Estados Unidos. En horas de la noche, el presidente Donald Trump aseguró que su país permanece: “listo, atento y dispuesto a ayudar”.

Lea también: Decretan estado de emergencia en Venezuela tras terremotos: su principal aeropuerto fue cerrado por “graves daños”

Tras aquel mensaje, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Washington también “está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”.

España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea, también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda.

Por el momento, se estima que 10.000 personas están desaparecidas, y el Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una alerta asegurando que terremotos de esta magnitud dejan, en general, saldos de 10.000 a 100.000 muertos, por lo que hay que doblar esfuerzos de rescate y atención.