Conmovedores videos de bomberos venezolanos rescatando a perritos y gatitos atrapados en los escombros tras el terremoto

Venezuela acaba de sentir el terremoto más fuerte en la historia de su país desde 1.900 con una magnitud de 7.5 y otro de 7.1. En medio de la tragedia y los escombros, ya más de doce horas después del movimiento telúrico, cientos de familias buscan a sus seres amados: desde personas hasta animales. A aquella tarea se dedican todas las fuerzas de rescate, que se han hecho virales en redes sociales compartiendo su labor. Lea además: Terremoto en Venezuela: van 164 muertos y más de 1.000 heridos, según presidenta Delcy Rodríguez

En los videos, los rescatistas ofrecen agua a los animales encontrados, y con sus propias manos quitan los sedimentos y varillas que los aprisionan. Son dos casos los que quedaron registrados. En ambos los animales salieron con vida y sin aparentes heridas graves.

Equipo de rescate se toma una foto con el perrito rescatado.

Sin embargo, reportes preliminares señalan que la familia del perrito del segundo video habrían muerto al tratar de huir. Las víctimas serían una niña de nueve años y su abuela.

A aquellos videos se suma el del rescate de un gatito en el edificio Marama de San Bernardino, Caracas. ”Ellos también merecen ser rescatados. En medio de esta tragedia, no olvidemos a las mascotas que han quedado atrapadas, heridas o separadas de sus familias tras el terremoto. Cada vida cuenta y cada rescate importa”, dijo un ciudadano en comentarios.

El rescate los animales también puso sobre la mesa la importancia de proteger todas las vidas tras la tragedia. Y es que, apenas dos horas después de ambos terremotos, empezó a circular un video en el que un hombre puso en riesgo su vida ingresando a un edificio con evidentes fallas estructurales y derrumbes. ¿La razón? sus mascotas seguían atrapadas en el edificio.