Reportan desaparición de Andrés Vásquez, candidato al Senado, en el Cesar: hallan su vehículo con las puertas abiertas

El Partido Conservador reportó la desaparición de Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República, en hechos ocurridos en el municipio de Pelaya, al sur del departamento del Cesar.

Según el relato de sus familiares, el candidato se disponía a salir de la vivienda de su progenitor alrededor de las 6:00 a. m. con destino al municipio de Aguachica, donde tenía programada una reunión política y una entrevista con un medio de comunicación.

Poco después, su familia se percató de que su vehículo permanecía estacionado frente a la casa; al inspeccionarlo, descubrieron que las puertas estaban abiertas y que las pertenencias y documentos personales de Vásquez se encontraban en su interior, pero no había rastro del político.

Ante la gravedad de la situación, la Gobernación del Cesar activó un Consejo de Seguridad Extraordinario integrado por la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y unidades del Gaula militar y de policía.

Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno departamental, confirmó a que se están coordinando labores en la zona para establecer si el hecho corresponde a un secuestro. No obstante, el Gaula le informó a El Heraldo que, hasta el momento, no existen testigos que hayan presenciado si el candidato fue abordado por terceros o si abandonó el lugar por sus propios medios.

El Partido Conservador emitió un comunicado oficial donde “rechaza y condena” la desaparición de su candidato. La colectividad solicitó al Gobierno Nacional garantías de seguridad para todos los aspirantes en el marco de la actual contienda electoral y pidió a las autoridades celeridad en la activación de los protocolos de búsqueda.