x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Reportan desaparición de Andrés Vásquez, candidato al Senado, en el Cesar: hallan su vehículo con las puertas abiertas

El aspirante al Congreso estaba visitando a su padre. Las autoridades departamentales aún no tienen rastro del político. Esto es lo que se sabe

  • El candidato Andrés Vásquez estaba visitando a su padre en el Cesar. Foto: redes sociales
    El candidato Andrés Vásquez estaba visitando a su padre en el Cesar. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

El Partido Conservador reportó la desaparición de Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República, en hechos ocurridos en el municipio de Pelaya, al sur del departamento del Cesar.

Según el relato de sus familiares, el candidato se disponía a salir de la vivienda de su progenitor alrededor de las 6:00 a. m. con destino al municipio de Aguachica, donde tenía programada una reunión política y una entrevista con un medio de comunicación.

Poco después, su familia se percató de que su vehículo permanecía estacionado frente a la casa; al inspeccionarlo, descubrieron que las puertas estaban abiertas y que las pertenencias y documentos personales de Vásquez se encontraban en su interior, pero no había rastro del político.

Ante la gravedad de la situación, la Gobernación del Cesar activó un Consejo de Seguridad Extraordinario integrado por la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y unidades del Gaula militar y de policía.

Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno departamental, confirmó a que se están coordinando labores en la zona para establecer si el hecho corresponde a un secuestro. No obstante, el Gaula le informó a El Heraldo que, hasta el momento, no existen testigos que hayan presenciado si el candidato fue abordado por terceros o si abandonó el lugar por sus propios medios.

El Partido Conservador emitió un comunicado oficial donde “rechaza y condena” la desaparición de su candidato. La colectividad solicitó al Gobierno Nacional garantías de seguridad para todos los aspirantes en el marco de la actual contienda electoral y pidió a las autoridades celeridad en la activación de los protocolos de búsqueda.

Espere ampliación...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida