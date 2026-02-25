x

Denuncian presunta “universidad de papel” ligada a socios de la U. San José

En medio de la crisis que rodea a la Fundación Universitaria San José, la congresista Jennifer Pedraza denunció un presunto esquema en el que socios de la institución habrían creado otra universidad de “papel”. Según advirtió, la estructura incluiría vínculos familiares y posibles beneficios económicos.

  La investigación la dio a conocer la congresista Jennifer Pedraza. Foto: Colprensa/Cortesía.
    La investigación la dio a conocer la congresista Jennifer Pedraza. Foto: Colprensa/Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
En medio del entramado que rodea a la Fundación Universitaria San José, se conoció otra denuncia que involucraría a cercanos de esta entidad de educación superior. Se trata de un supuesto esquema en el que socios de esta institución, quienes presuntamente habrían creado otra universidad de “papel” y que desde allí estarían beneficiándose económicamente.

La denuncia la dio a conocer la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, quien aseguró que este se trataría de un nuevo episodio relacionado con esta entidad educativa.

Según la congresista, socios de la institución “habrían montado otra universidad de papel para seguir jugando con los sueños y el futuro de miles de colombianos”. La alerta surge en medio de las investigaciones que Pedraza ha venido realizando sobre la polémica Fundación Universitaria San José.

De acuerdo con la representante, su indagación identificó al Politécnico ICAFT, que estaría ofertando programas académicos irregulares que no contarían con registros calificados en convenio y que pertenecerían, además, a otra institución, la Corporación Universitaria Reformada (UniReformada). Esto, pese a que ICAFT “solo tiene permiso para ofertar programas técnicos y tecnológicos”.

Pedraza también señaló que detrás de estas instituciones estarían Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la San José; Steffany Camacho, vicerrectora académica; y Andrés David Méndez, representante legal del ICAFT.

Según la denuncia, Gutiérrez y Camacho “habrían puesto a sus familiares como socios de ICAFT”, pero, tras los señalamientos públicos hechos en agosto y septiembre de 2025 por Pedraza, “hicieron modificaciones en la constitución legal de la ICAFT para evitar que se relacionara esa institución con la San José”.

En cuanto a Méndez, la congresista afirmó que sería también propietario de BLUHARTMAN, que además, aseguró que sería una “súper contratista de la Fundación de Educación Superior San José”, encargada de tareas como la captación masiva de estudiantes, asesorías tecnológicas y la organización de ceremonias de grado de gran escala.

Además, Pedraza advirtió que, a través de redes sociales y grupos de estudiantes y egresados, personas no identificadas estarían promoviendo la convalidación de títulos en el Politécnico ICAFT.

Aseguró que esto podría constituir “una nueva forma de explotar a los estudiantes”. Todo esto sucede en medio de toda esta crisis de credibilidad que enfrenta actualmente la Fundación Universitaria San José.

Los 779 títulos presuntamente irregulares que la U. San José

La Fundación de Educación Superior San José se convirtió en el centro de un debate político y administrativo luego de que surgieran cuestionamientos sobre la validez de títulos académicos otorgados por la institución, un tema que tomó relevancia nacional tras la denuncia por la presunta compra de un diploma por parte de Juliana Guerrero, entonces aspirante al Viceministerio de las Juventudes del Ministerio de Igualdad. Desde entonces, la institución ha sido objeto de seguimiento por parte de congresistas y organismos de control.

Justamente, en este contexto, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, a finales de enero de este año dio a conocer nuevos hallazgos sobre presuntas irregularidades académicas asociadas a la Fundación de Educación Superior San José.

Según la congresista, las inconsistencias detectadas no serían hechos aislados, sino que evidenciarían patrones repetidos en los registros oficiales de servidores públicos.

De acuerdo con la investigación presentada, Pedraza revisó la información académica reportada por 1.276 funcionarios públicos que consignaron estudios en esa institución en sus hojas de vida del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

Lea también: Los 779 títulos presuntamente irregulares que la U. San José le otorgó a funcionarios públicos

Utilidad para la vida