x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Habló hijo de la mujer que murió en dispensario de la Nueva EPS esperando medicamentos: “desde diciembre no le entregaron medicina”

Edison Rojas, hijo de Cecilia Quintero, dio detalles sobre lo que padecía la mujer de 70 y su drama a la hora de reclamar medicamentos. Ya dos hermanos de ella habían muerto en similar situación.

  • Ya Cecilia Quintero había sufrido la muerte de dos hermanos que fallecieron esperando una atención por parte de la Nueva EPS. Foto: Jaime Pérez Munévar y redes sociales
    Ya Cecilia Quintero había sufrido la muerte de dos hermanos que fallecieron esperando una atención por parte de la Nueva EPS. Foto: Jaime Pérez Munévar y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Luego de la conmoción que ha generado en el país la muerte de Cecilia Quintero, quien estaba esperando recibir sus medicamentos en un dispensario de la Nueva EPS en Cúcuta. Su hijo, Edison Rojas, dio detalles sobre su condición médica y lo que estaba padeciendo con la entrega de sus tratamientos.

El familiar de la paciente fallecida confirmó en entrevista con Blu Radio que, hasta el momento, nadie le ha hablado sobre la causa de la muerte de Cecilia. “Nadie se ha comunicado, lo único que ha dicho Cafam, por redes sociales, que estaban investigando, que iban a, pues, a ver cuáles eran las consecuencias, pero de ahí nada más”, destacó.

Lea también: Mujer murió esperando entrega de medicamentos en dispensario de Nueva EPS en Cúcuta

Rojas le confirmó a ese medio que Cecilia tenía una insuficiencia renal, pero que estaba controlada. “Recibiendo su medicina, ella estaba controlada. Una paciente con una condición, pero digamos que soportable”, declaró.

Respecto a la entrega de medicamentos, a Cecilia, según su familiar, desde hace años le tomaban el pelo, pero fue desde hace algunos meses donde ya no se le entregó definitivamente. “Ya a partir de diciembre, ya prácticamente no le entregaron la medicina”.

Así como Cecilia, otros dos hermanos de ella ya habían muerto pendientes de medicamento. “No es solo mi madre, ha sido hace unos meses, también una tía, unos meses atrás, un tío, precisamente también esperando que los atendieran”, comentó Edison.

Cecilia Quintero falleció el martes en la droguería de Cafam del barrio Los Caobos, en Cúcuta. En ese establecimiento, dispensario de medicamentos de la Nueva EPS, la adulta mayor se encontraba desde primeras horas del día con la intención de reclamar tratamientos pendientes.

Días atrás, la mujer de 70 años había manifestado su inconformidad a través de un video sobre la atención en ese lugar, pues desde septiembre de 2025 no le entregaban los pañales ni la metadona para su hijo en silla de ruedas.

Cecilia denunció que por parte de Cafam le habían informado que no le darían los pañales correspondientes al mes. “He visto y me consta que venden medicamentos de uso institucional por fuera y los sacan de las farmacias”, sostuvo.

Siga leyendo: Así será el seguimiento permanente de Supersalud al caos de Nueva EPS; ¿funcionará?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida