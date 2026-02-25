Habló hijo de la mujer que murió en dispensario de la Nueva EPS esperando medicamentos: “desde diciembre no le entregaron medicina”

Luego de la conmoción que ha generado en el país la muerte de Cecilia Quintero, quien estaba esperando recibir sus medicamentos en un dispensario de la Nueva EPS en Cúcuta. Su hijo, Edison Rojas, dio detalles sobre su condición médica y lo que estaba padeciendo con la entrega de sus tratamientos.

El familiar de la paciente fallecida confirmó en entrevista con Blu Radio que, hasta el momento, nadie le ha hablado sobre la causa de la muerte de Cecilia. “Nadie se ha comunicado, lo único que ha dicho Cafam, por redes sociales, que estaban investigando, que iban a, pues, a ver cuáles eran las consecuencias, pero de ahí nada más”, destacó.

Rojas le confirmó a ese medio que Cecilia tenía una insuficiencia renal, pero que estaba controlada. “Recibiendo su medicina, ella estaba controlada. Una paciente con una condición, pero digamos que soportable”, declaró.

Respecto a la entrega de medicamentos, a Cecilia, según su familiar, desde hace años le tomaban el pelo, pero fue desde hace algunos meses donde ya no se le entregó definitivamente. “Ya a partir de diciembre, ya prácticamente no le entregaron la medicina”.

Así como Cecilia, otros dos hermanos de ella ya habían muerto pendientes de medicamento. “No es solo mi madre, ha sido hace unos meses, también una tía, unos meses atrás, un tío, precisamente también esperando que los atendieran”, comentó Edison.