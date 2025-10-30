Estos son los candidatos a las elecciones atípicas de Bucaramanga tras nulidad de Jaime Andrés Beltrán

Con ocho candidatos inició el partidor para las elecciones atípicas de la Alcaldía de Bucaramanga, que tendrán lugar el próximo 14 de diciembre y determinarán el nombre del mandatario local para los próximos dos años (hasta diciembre de 2027) tras la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán.
En contexto: Jaime Andrés Beltrán no dejará la Alcaldía hasta que fallo quede en firme: “No es momento para dejar a Bucaramanga a su suerte”
La baraja de aspirantes está conformada por el exconcejal Fabián Oviedo; Cristian Portilla, uno de los alfiles del exalcalde Jaime Andrés Beltrán; el exdirector de tránsito Carlos Bueno; el exconcejal Jhan Carlos Alvernia; Humberto Salazar, quien recibió el aval del Pacto Histórico; el exjuez Rubén Morales; el excontralor de Santander, Carlos Fernando Pérez; y el periodista Juan Manuel González.
Cabe recordar que se podrán realizar modificaciones a estas postulaciones durante la próxima semana, es decir, hasta el 6 de noviembre, y el 8 de noviembre se conocerá la lista oficial de candidatos que estarán en el tarjetón.