Guatemala también vive su propia tragedia: autobús cayó a un barranco y 15 personas murieron

Al menos 15 personas murieron el viernes cuando un autobús de pasajeros cayó a un barranco en la carretera Interamericana, al oeste de Guatemala, informaron los socorristas.

“Son 15 personas fallecidas en este accidente de tránsito” y unos 20 heridos fueron trasladados a hospitales cercanos a la tragedia, dijo a los periodistas el portavoz de los bomberos voluntarios, Leandro Amado, en el lugar del accidente.

Los fallecidos son 11 hombres, 3 mujeres y un menor de edad, detalló. Los cuerpos de las víctimas fueron colocados a la orilla de la carretera. Amado precisó que el accidente se registró en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, en un sector conocido como la cumbre de Alaska debido a su accidentada geografía, en el occidental departamento de Totonicapán.

Lea también: ¿Qué está pasando? Otro bus se accidentó en vías de Antioquia: 12 heridos dejó siniestro en Ituango

El autobús de ruta extraurbana Sinaloa, que cubre la Ciudad de Guatemala y el departamento de San Marcos, fronterizo con México, se precipitó por un barranco de unos 75 metros de profundidad por causas desconocidas, agregó.