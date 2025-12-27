Ofrecen hasta $200 millones de recompensa por responsables de atentado con explosivos en Cali

Las autoridades de Cali continúan tras la pista de los responsables de un ataque terrorista ocurrido en la noche del 26 de diciembre, cuando fue lanzado un artefacto explosivo dirigido contra una patrulla de la Policía Nacional.

En contexto: Atentado con explosivos contra patrulla de la Policía en Cali dejó varios heridos

El hecho se registró en el sector de La Casona, en inmediaciones de la Transversal 103 con Diagonal 26P, donde varios sujetos perpetraron el ataque dejando al menos cuatro personas heridas. Tres de ellas se movilizaban en un taxi y fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos donde reciben atención médica.