Caos en entrega de pasaportes por supuesto “ataque cibernético”, ¿tiene que ver el nuevo modelo?

Por un supuesto ataque cibernético, este miércoles fue suspendida la atención en las oficinas para la expedición de pasaportes. Las fallas en el sistema se presentaron en Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga y hasta en los consulados.
El problema se concentró en la plataforma SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano), por lo cual no se pueden prestar servicios clave como apostilla y pasaportes en línea, según la Cancillería.
El Ministerio informó que la Dirección de Gestión de Información y Tecnología inició una intervención técnica en la plataforma para resolver las intermitencias, mientras se acumulaban las filas en las principales sedes de expedición de pasaportes.
“Reconocemos que la estabilidad de este sistema es fundamental para la prestación de servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea; por ello, estas labores se centran en realizar análisis y mejoras en las plataformas tecnológicas con ajustes estructurales que garanticen una herramienta de trabajo ágil, robusta y acorde a los estándares de calidad que la ciudadanía merece”, escribió la Cancillería.
Al cierre de esta edición, la entidad publicó un nuevo reporte, detallando que luego del análisis del problema “se identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica”.