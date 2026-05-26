De Bogotá a Mompox: así despedirá el país a Totó La Momposina

Hace una semana se confirmó la muerte de Totó La Momposina en México. Desde entonces inició el proceso de traslado de sus restos a Colombia, para las ceremonias de homenaje y despedida, que comenzarán este miércoles.

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Sonia Basanta Vides, más conocida como Totó La Momposina, uno de los personajes más importantes del folclor en el país, murió a los 85 años, tras cuatro años desde su retiro de los escenarios por sus problemas de salud.

Esta semana, los colombianos podrán darle el último adiós a la legendaria artista. Se espera que el proceso de repatriación del cuerpo se cumpla en la mañana de este miércoles. A su llegada a Bogotá, los restos serán trasladados inmediatamente a la Plaza de Bolívar, donde se le rendirá tributo por su canto, su música y la memoria colectiva.

Para la ceremonia de despedida hay una solicitud especial: que los asistentes no vistan de negro, como tradicionalmente se usa en este tipo de homenajes fúnebres. Los organizadores solicitan que, en la medida de lo posible, se utilicen prendas blancas o de colores, como siempre fue la tendencia de Totó La Momposina cada vez que subía a un escenario. La despedida es una celebración de su vida y su legado. Es un adiós alegre.

La velación y el homenaje principal serán en el Capitolio Nacional. Los actos, que iniciarán a las tres de la tarde, contarán con la presencia de los Tambores de Totó y otros artistas invitados que interpretarán algunas de sus más importantes canciones.

Entre las 4:30 y las siete de la noche, el público podrá ingresar de forma libre para darle la última despedida a una de las cantantes y folcloristas más importantes del país.

Los actos continuarán el día jueves en la mañana con una eucaristía en la Catedral Primada de Bogotá. Luego su cuerpo será trasladado a uno de los crematorios ubicados en el norte de Bogotá.

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El viernes, los actos se trasladarán a la Ciudad de Dios, Mompox, donde se realizará una ceremonia conmemorativa y un ritual en el Río Magdalena al atardecer. Este evento es de carácter privado, y sólo podrán asistir familiares y allegados.

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