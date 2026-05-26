Estas son las cinco propuestas de organizaciones de mujeres para el próximo Gobierno

Organizaciones de mujeres del país presentaron este lunes la ‘Agenda Feminista 2026-2030: Horizonte de la Igualdad’, una hoja de ruta con propuestas concretas para el próximo gobierno en cinco dimensiones: seguridad con enfoque feminista, sociedad del cuidado, autonomía económica y territorial, democracia paritaria e institucionalidad para la igualdad. Le puede interesar: Supuestos resultados en el primer día de votaciones en el exterior son falsos, advierte el registrador. “Partimos de una convicción fundamental: la igualdad real para las mujeres es indispensable para fortalecer la democracia, consolidar una paz duradera y construir un país más justo y sostenible”, señaló Claudia Mejía, integrante de la Red Nacional Mujeres.

Entre las propuestas centrales figura la garantía de un mínimo del 50% de representación femenina en espacios de decisión, la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidado que reconozca esa labor como trabajo esencial y responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas y las familias, y el fortalecimiento de mecanismos especializados para investigar y prevenir el feminicidio y la violencia sexual. La agenda también exige garantizar acceso efectivo a salud sexual y reproductiva, empleo digno, tierra y crédito para las mujeres, así como una institucionalidad sólida con presupuesto suficiente para que los derechos femeninos no dependan del gobierno de turno.

“La igualdad no puede seguir siendo una promesa pendiente. Colombia necesita decisiones concretas, recursos y voluntad política para garantizar los derechos de las mujeres”, afirmó Susana Mejía, coordinadora de la Red Nacional Mujeres. Las organizaciones ya compartieron la agenda con equipos de campaña de candidatas y candidatos e hicieron una invitación abierta a todos los aspirantes presidenciales a construir de manera colaborativa propuestas basadas en las demandas recogidas con mujeres de distintos contextos del país.