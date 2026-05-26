100 años de Rafael Escalona, así serán las celebraciones que buscan fortalecer su legado

Aunque las celebraciones por los 100 años del natalicio de Rafael Escalona empezaron desde principios de año, el centenario se cumple oficialmente este martes. Escalona nació en Patillal, Cesar, el 26 de mayo de 1926, y se consagró con un hito de la música nacional con una serie de canciones que se han convertido en clásicos indispensables, como La casa en el aire, El Testamento, El Mejoral, La custodia de Badill y El Chevrolito.
Le puede interesar: Karol G brilla en los AMAs con doble premio: Excelencia Artística y Mejor Álbum Latino del Año
A través de la Resolución 0744, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes declaró oficialmente el Centenario de Rafael Calixto Escalona Martínez, reconociendo al compositor vallenato como una de las figuras fundamentales en la construcción simbólica y cultural de Colombia. La resolución también incluye el centenario del natalicio de la maestra Delia Zapata Olivella.
Por su parte, la Fundación Rafael Escalona, con la labor de sus hijas, Carolina y Astrid, busca que este Año de Rafael Escalona sea el pretexto ideal para mostrar al artista en todas sus facetas, pues además de ser un compositor genial, se acercó a la pintura, a la vida política y trabajó por la paz del país.
Habrá visitas guiadas y exposición permanente en la Casa Escalona, así como la grabación de nuevas versiones del catálogo de Escalona con la participación de artistas nacionales e internacionales. Esto dice su hija Astrid.