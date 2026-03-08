Video | Capturaron en Tolima a alias La Jota, hermano mayor de Ivan Mordisco, jefe del EMC

Juan Gabriel Vera Fernández, alias “La Jota”, hermano de Iván Mordisco, jefe máximo de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), fue detenido en la madrugada de este domingo 8 de marzo en una operación adelantada en el municipio de Falan, en el departamento del Tolima, informó este domingo la Policía Nacional.

Este sujeto, quien fue identificado como el hermano mayor de Néstor Gregorio Vera Fernández, “Iván Mordisco”, está acusado de al menos tres delitos graves.

“El capturado era considerado uno de los hombres de mayor confianza dentro de esta organización y deberá responder por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas”, aseguró la Policía.