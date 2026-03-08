x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Capturaron en Tolima a alias La Jota, hermano mayor de Ivan Mordisco, jefe del EMC

Horas antes de que se abrieran las urnas para las elecciones legislativas y de consulta popular de este domingo en el país, las autoridades confirmaron la captura del hermano de Ivan Mordisco en el Tolima.

  • FOTO: Captura video de la Policía Nacional y AFP
    FOTO: Captura video de la Policía Nacional y AFP
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 53 minutos
bookmark

Juan Gabriel Vera Fernández, alias “La Jota”, hermano de Iván Mordisco, jefe máximo de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), fue detenido en la madrugada de este domingo 8 de marzo en una operación adelantada en el municipio de Falan, en el departamento del Tolima, informó este domingo la Policía Nacional.

Le puede interesar: Antes de abrir las urnas, la policía incautó $3.626 millones de posible compra y venta de votos

Este sujeto, quien fue identificado como el hermano mayor de Néstor Gregorio Vera Fernández, “Iván Mordisco”, está acusado de al menos tres delitos graves.

“El capturado era considerado uno de los hombres de mayor confianza dentro de esta organización y deberá responder por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas”, aseguró la Policía.

Las autoridades señalaron que alias La Jota estaría vinculado a una serie de asesinatos selectivos contra excombatientes de las extintas Farc que se acogieron al acuerdo de paz de 2016, en particular con el homicidio de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026.

“Asimismo, cumplió un rol clave en la organización criminal como encargado del abastecimiento logístico, material de intendencia y equipos de alta tecnología requeridos por esta estructura ilegal”, detalló la Policía.

Las autoridades precisaron que alias La Jota “se encargaba del abastecimiento logístico, material de intendencia y equipos de alta tecnología para esta estructura criminal”.

En desarrollo...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida