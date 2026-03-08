Antes de abrir las urnas, la policía incautó $3.626 millones de posible compra y venta de votos

La Policía Nacional informó en la mañana de este domingo 8 de marzo que han incautado un total de $3.626 millones que estarían relacionados con una presunta compra y venta de votos en el marco de las elecciones legislativas previstas para este domingo.
El anuncio de las autoridades fue realizado minutos antes del inicio de las elecciones legislativas y consulta popular de este domingo, como parte del balance de las acciones adelantadas para prevenir delitos electorales en distintas regiones del país.