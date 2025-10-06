Hombre que pasó casi 30 años en prisión por un doble asesinato que no cometió recibió 15 millones de dólares como indemnización

James Gibson es un afroamericano que pasó casi 30 años en prisión por un doble asesinato que no cometió- y ahora recibió 14.750.000 dólares como indemnización por un error judicial al que fue sometido-. Sobre este caso hay un video en el que se observa a Gibson visiblemente emocionado, luciendo un traje azul y gafas oscuras, mientras refleja un profundo sentimiento de libertad al saber que los daños a su integridad serán reparados, aunque sea con dinero, aun cuando el tiempo perdido no pueda recuperarse.
“Estoy aquí, mamá. No pudieron quebrarme. No pudieron quebrarme, mamá”, decía Gibson mientras lloraba por lo que había acabado de presenciar.