Cueros Vélez busca personal en Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla; varias vacantes no requieren experiencia

Cueros Vélez, empresa colombiana reconocida por su tradición en la fabricación de artículos de moda en cuero, anunció la apertura de más de 200 oportunidades de empleo en diferentes regiones del país. Las vacantes se concentran principalmente en los sectores de Bodega, logística y transporte, Servicio al cliente, y Producción, operarios y manufactura. Entre las ofertas disponibles hay plazas para personas sin experiencia, una gran opción para quienes buscan iniciar su vida laboral en una empresa sólida y con trayectoria. Además, la mayoría de las posiciones ofrecen contratos fijos o a término indefinido, garantizando estabilidad y beneficios laborales. Le puede interesar: ¿Busca iniciar la semana con empleo? Hay más de 141.000 vacantes disponibles en el país

¿Dónde hay empleo en Cueros Vélez?

La compañía antioqueña Cueros Vélez ofrece contratos fijos y a término indefinido en diferentes ciudades de Colombia. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA

Las vacantes están disponibles en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, entre otras ciudades, lo que convierte a esta convocatoria en una de las más amplias del sector moda y manufactura en Colombia. Los perfiles más demandados son: - Auxiliares logísticos. - Asesores de ventas. - Operarios de producción. - Técnicos en mantenimiento. - Personal de servicio al cliente. En algunos casos, la empresa ofrece procesos de formación interna para quienes no tienen experiencia previa. Lea más: Convocatoria laboral: más de 100 vacantes de call center híbrido en Bogotá, ¿cómo aplicar?

Una marca con tradición y compromiso humano

Fundada en 1986 por Juan Raúl Vélez González, la compañía nació como un taller de cinturones en reata y hoy es una de las marcas más emblemáticas del país. Su portafolio incluye bolsos, calzado, marroquinería, accesorios y prendas de vestir 100% en cuero, con presencia en los principales centros comerciales de Colombia y otros países de la región. Cueros Vélez destaca por su cultura organizacional enfocada en el respeto, la autenticidad y la inclusión. “Valoramos la esencia de cada persona, la libertad de ser y expresar lo que cada uno es, desde su sello personal. Somos simples, cercanos y humanos”, explica la compañía.

Ofertas laborales disponibles en Cueros Vélez

Operario(a) de Marroquinería - Medellín

Salario a convenir. Requisitos: - Conocimiento en armado, ensamble. - Experiencia mínima de 1 año. - Disponibilidad para laborar en turnos rotativos. Beneficios: Contrato a termino fijo directamente con la empresa. Salario básico + Productividad. - Plan carrera. - Prestaciones de ley. - Disfruta de nuestros beneficios como fondo de empleados y descuentos en todas las tiendas Vélez, Nappa y Outlet. - Gimnasio gratis. - Restaurante. Postúlese acá.

Bodeguero de Tienda - Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Garantizar la limpieza y organización de la bodega y las áreas asignadas asegurando la libre circulación en los pasillos. - Realizar traslados nivelaciones y devoluciones del producto nuevo y usado con no conformidad a la ciudad y/o bodega correspondiente. - Controlar y gestionar el ingreso salida y stock de productos en la bodega generando informes precisos. - Gestionar el proceso de garantías asegurando la recepción y despacho adecuado de los productos. - Revisar el inventario recibido por parte del centro de distribución garantizando el reporte oportuno de las novedades- Requisitos: - Experiencia mínima de 6 meses en posiciones similares. - Conocimiento en manejo de inventarios. - Capacidad para operar montacargas (deseable). - Habilidades básicas computacionales para generar informes. - Bachillerato completo. Envíe la hoja de vida.

Bodeguero(a) de Tienda - Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Garantizar la limpieza y organización de la bodega y las áreas asignadas, asegurando la libre circulación en los pasillos, el cuidado adecuado de los productos y la correcta gestión del reciclaje. - Realizar traslados, nivelaciones y devoluciones del producto nuevo y usado con no conformidad a la ciudad y/o bodega correspondiente, asegurando un reporte preciso de las novedades y cumpliendo con los plazos de entrega establecidos. - Controlar y gestionar el ingreso, salida y stock de productos en la bodega, garantizando la correcta marcación de los productos y generando informes de novedades, como productos con no conformidad, excesos, faltantes, productos nuevos o de reposición, entre otros. - Gestionar el proceso de garantías, asegurando la recepción y despacho adecuado de los productos y garantizando su estado óptimo de acuerdo con las políticas establecidas. - Revisar el inventario recibido por parte del centro de distribución, garantizando el reporte oportuno de las novedades. Requisitos: - Contrato directo con la empresa. - Fondo de empleados. - Descuentos para compra de productos. - Plan de beneficios integral. - Plan carrera. - Pagos puntuales. - Estabilidad laboral. Conozca más detalles acá.

Asesor(a) Comercial - Cali Fijo

Salario a convenir, Responsabilidades: - Atender y asesorar a los clientes en tienda. - Ofrecer productos y servicios según las necesidades del cliente. - Garantizar una experiencia memorable para el cliente. - Mantener el orden y presentación de la tienda. Horarios: Rotativos domingo a domingo, y apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana). Beneficios: - Contrato directo con la empresa. - Fondo de empleados. - Descuentos para compra de productos. - Plan de beneficios integral. - Comisiones sin techo según cumplimiento de indicadores. - Plan carrera. - Pagos puntuales. - Estabilidad laboral. Aplique aquí.

¿Cómo postularse a las vacantes de Cueros Vélez?