Mujer fingió ser de las disidencias para ocupar finca en Cundinamarca

Una mujer de 42 años, de quien aún no se conoce su nombre, fue capturada por la Policía de Cundinamarca en flagrancia. Su captura llamó la atención entre tantas que hay a diario, puesto que se hizo pasar por una integrante de las disidencias de las Farc para llevar a cabo sus crímenes.

La mujer es señalada de ser la presunta responsable por delitos como extorsión y ocupación ilegal de propiedad privada. Y es que, asegurando que hacía parte del frente 22, atemorizó a los habitantes del municipio de Bituima, quitándoles dinero y tierras.