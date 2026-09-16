Capturaron a dos extranjeras en El Dorado en Bogotá tras intentar viajar con 11 kilos de drogas bajo la ropa: no sería el primer caso

Bajo la ropa y sujetos directamente a la piel con vinipel —un plástico que se adhiere—, dos mujeres de nacionalidad venezolana pretendían transportar 11.380 kilogramos de estupefacientes en un vuelo nacional durante este miércoles 16 de septiembre.
El hallazgo ocurrió en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, cuando uniformados de la estación de Policía Aeropuerto interceptaron a las pasajeras durante controles de rutina tras percibir una conducta sospechosa y nerviosa.
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Al trasladarlas a un área segura para verificar su identidad y practicar un registro personal exhaustivo, los agentes detectaron la presencia de diecisiete paquetes rectangulares de color negro ocultos en sus cuerpos.