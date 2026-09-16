Exministro Jaramillo no acudió a audiencia por caso del niño Kevin Acosta: la familia anticipó que no conciliará

El exministro de Salud del gobierno de Gustavo Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, no asistió a la audiencia de conciliación con la familia de Kevin Acosta.
El menor de edad murió en febrero pasado después de permanecer cerca de dos meses sin recibir su medicamento para la hemofilia. A Jaramillo se le citó este 16 de septiembre a la audiencia de conciliación, aunque se ha conocido que los allegados al niño no están dispuestos a conciliar.
El abogado Manuel Villanueva, representante civil de la víctima, recordó que fue la denuncia de la familia la que generó la indagación de la Fiscalía contra Jaramillo. Incluso, la compulsa de copias contra el expresidente Gustavo Petro.
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“La posición de la representación de las víctimas frente a la conciliación es que evidentemente no hay manera de conciliar la vida de un niño (...) Tenemos una posición clara y no vamos a conciliar”, dijo el abogado Manuel Villanueva.
Agregó que, si bien en el momento se investiga la presunta violación a dato puesto bajo reserva, ve méritos suficientes para que la Fiscalía lleve a Jaramillo ante los jueces y le impute cargos por presunto homicidio culposo.
“La conclusión es la responsabilidad penal por homicidio culposo en contra del expresidente Gustavo Petro y evidentemente, del exministro de Salud. Diría yo que podríamos llegar a la misma conclusión porque ellos tenían una calidad de garantes y así mismo, lo expuso la Fiscalía”, agregó.