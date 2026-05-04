Valle del Cauca: capturan a dos hombres con $170 millones escondidos en camioneta

En el marco de los controles contra las economías criminales en las vías del Valle del Cauca, unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional realizaron un operativo de registro y control en el corredor que conecta Sucromiles con El Cerrito, a la altura del kilómetro 8, jurisdicción de Palmira.
Durante el procedimiento, los uniformados hicieron señal de pare a un vehículo tipo campero que cubría la ruta entre Jamundí y Quimbaya. Al detenerse, sus dos ocupantes fueron sometidos a verificación de antecedentes e inspección del automotor.
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