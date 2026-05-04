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Joven mató a su mamá con un cuchillo, fingió estar muerto e hirió luego a un policía en Caldas, sur del Aburrá

El hombre, de 26 años tiene antecedentes por consumo de drogas y violencia intrafamiliar. Esperan su recuperación para judicializarlo.

  • El hecho se presentó en la vereda El Pombal, localizada a unos tres kilómetros del casco urbano de Caldas, sur del Valle de Aburrá. FOTO: ARCHIVO COLPRENSA
    El hecho se presentó en la vereda El Pombal, localizada a unos tres kilómetros del casco urbano de Caldas, sur del Valle de Aburrá. FOTO: ARCHIVO COLPRENSA
  • Joven mató a su mamá con un cuchillo, fingió estar muerto e hirió luego a un policía en Caldas, sur del Aburrá
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Hospitalizado y a la espera de que se recupere para iniciar la respectiva judicialización permanece el joven que el sábado pasado mató a su mamá e hirió a un policía en Caldas, sur del Valle de Aburrá.

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Los hechos ocurrieron el sábado pasado en la madrugada en la vereda El Pombal, distante casi tres kilómetros del área urbana de este municipio.

Según el secretario de Seguridad y Convivencia local, Carlos Mario Gaviria, al parecer el hombre, de 26 años, tenía ya un historial largo de violencia intrafamiliar y consumo de estupefacientes.

Joven mató a su mamá con un cuchillo, fingió estar muerto e hirió luego a un policía en Caldas, sur del Aburrá

De hecho, varias veces había sido necesaria la presencia de la Policía cuando se reportaban peleas. “En algunas ocasiones fue necesario tenerlo en el Centro de Traslado por Protección y el año pasado estuvo también en proceso de rehabilitación pero lamentablemente pudo más el estado de necesidad por el vicio”, apuntó el secretario Gaviria.

¿Cómo fue el ataque contra la madre?

El sábado hacia las 4:45 a.m. el joven llegó a su casa en medio de una traba y se armó una discusión en la cual atacó con un arma blanca a su mamá, oriunda de Venecia (Suroeste antioqueño) y que laboraba en un almacén de cadena en la misma localidad.

Como producto de las lesiones ocasionadas en el incidente se produjo el fallecimiento de la mujer.

En medio de la confusión, no se sabe cómo, el agresor también resultó herido y habría fingido estar muerto en el momento en que llegaron los policías, que acudieron al lugar debido a que los vecinos que escucharon los gritos y los llamaron.

Ahí alcanzó a agredir a uno de los uniformados asestándole heridas, y en la reacción también sufrió una lesión por arma de fuego en el abdomen.

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“Eso lo tiene hospitalizado después de una intervención quirúrgica y a la espera de su recuperación para judicializarlo”, puntualizó el secretario Gaviria.

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