Capturan a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua por asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el asesinato estaría relacionado con el trabajo que el profesor desarrollaba con jóvenes de la zona. El docente adelantaba proyectos encaminados a prevenir que los menores ingresaran a redes criminales o se involucraran en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

El crimen generó conmoción por la violencia con la que fue cometido y llevó a las autoridades a iniciar una investigación para establecer quiénes estarían detrás del homicidio y cuál habría sido el móvil.

Kevin Santiago Ángel era profesor de un colegio de la localidad de Kennedy y había sido reportado como desaparecido antes de que su cuerpo fuera encontrado entre el 20 y 21 de mayo. El cadáver fue hallado dentro de una maleta abandonada en una zona boscosa del barrio Tintal, con signos de tortura, desmembramiento e incineración.

Según los investigadores, estas iniciativas habrían afectado los intereses de una estructura delincuencial que tendría presencia en Kennedy y estaría dedicada principalmente al microtráfico y las extorsiones.

Las capturas fueron realizadas durante diligencias de allanamiento y registro adelantadas por la Policía Nacional y el Gaula del Ejército en Kennedy y en Pamplona, Norte de Santander. En estos operativos fueron materializadas siete capturas.

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La octava persona fue notificada de la orden judicial mientras permanece recluida en la cárcel de La Dorada, en Caldas.

Entre los detenidos se encuentra alias Osmer, señalado como presunto cabecilla de la estructura y quien, según las autoridades, tendría bajo su control diferentes actividades ilegales en Bogotá, entre ellas extorsiones y homicidios. También fueron capturados dos presuntos coordinadores de zona y otros cinco integrantes que estarían relacionados con diferentes hechos criminales.

La investigación apunta a que el profesor habría sido engañado por integrantes de la organización para trasladarlo hasta el lugar donde finalmente fue asesinado.

Los ocho capturados serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía anunció que les imputará los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.