Un taxi sería pieza clave en el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel

Salen a la luz más detalles sobre el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, 31 años, quien había desaparecido el 20 de mayo y cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en el barrio El Tintal, de la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Ángel Garzón enseñaba informática en la Institución Educativa Santiago de las Atalayas, en Bosa, lugar al que había asistido para cumplir con su jornada laboral. Sin embargo, después se perdió su rastro tras llamar a su mamá para contarle que estaba entrenando en un gimnasio del barrio Gran Colombiano, en Kennedy.

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Fue en ese momento cuando, tras el reporte de su desaparición, se inició la búsqueda y horas después un reciclador y una mujer encontran el cadáver en un sitio donde arrojan escombros, ubicado en una vía exclusiva para bicicletas y peatones.

“Yo me acerqué por curiosidad y vi una pierna afuera. Pasó una moto de la Policía y yo les dije que miraran porque ahí había un muerto. El policía llegó y dijo: ‘Uy, ¿cómo así?’”, contó la mujer a City Tv.