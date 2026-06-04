Capturan a presunta cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Tolima: ella es ‘Mona’

Más de 1.200 cartuchos para fusil, 18 proveedores y piezas para armamento de largo alcance fueron incautados por las autoridades durante un operativo realizado en la vía que conecta a Ibagué con Melgar, donde fueron detenidas tres personas señaladas de integrar las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Entre los capturados figura alias ‘Mona’ o ‘Katherine’, identificada por las autoridades como una presunta responsable de estructuras armadas que operan en Meta.

De acuerdo con la información oficial, también habría participado en la coordinación del traslado de menores reclutados desde Cauca hacia Guaviare para fortalecer las filas del grupo ilegal.