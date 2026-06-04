Piden sancionar a MinEducación por participar en política tras polémica sobre el origen de la Matrícula Cero

Faltan 16 días para la segunda vuelta electoral y las campañas restantes están sacando su artillería pesada, tanto la de Abelardo de La Espriella como la de Iván Cepeda.
En medio de aquel pulso político, la fórmula vicepresidencial del candidato de derecha, el señor José Manuel Restrepo, se atribuyó un logro que generó polémica. El problema creció cuando desde la cuenta del Ministerio de Educación interfirieron: ya no era solo un debate, sino que terminó siendo presunta participación en política.