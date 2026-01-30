x

Noche de terror en Caquetá: hostigamiento armado en Río Negro y explosión en Florencia sacuden al departamento

De manera simultánea dos poblaciones del departamento fueron atacadas con disparos y un artefacto explosivo que dejó varios policías lesionados.

  • Dos ataques simultáneos sacudieron al departamento del Caquetá en la noche del jueves. Fotos: redes sociales
  • Así quedó la estación de Policía de Rio Negro en el municipio de Puerto Rico. Foto: redes sociales
  • La explosión en el barrio El Cunduy dejó varios daños en las residencias. Fotos: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 2 horas
Durante la noche del jueves, el departamento del Caquetá vivió una jornada de alteración del orden público con dos ataques registrados de manera casi simultánea.

El primer ataque ocurrió en el centro poblado de Río Negro, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, donde la estación de Policía fue blanco de un hostigamiento armado perpetrado, al parecer, por integrantes de las disidencias de las Farc.

Lea también: Ataque de disidencias con explosivos en Cajibío, Cauca, afectó un hospital y torres de energía

Este hecho generado alrededor de las 11:00 p. m., provocó un intercambio de disparos que dejó a dos uniformados de la Policía lesionados. El patrullero Carlos Lozano presentó una herida en el tórax izquierdo y el patrullero José Delgado tuvo una lesión en su hombro izquierdo. Según reportes médicos preliminares, ambos agentes se encuentran recibiendo atención médica y su estado de salud es estable y fuera de peligro.

Así quedó la estación de Policía de Rio Negro en el municipio de Puerto Rico. Foto: redes sociales
Mientras ocurría este hostigamiento en el municipio de Puerto Rico, en Florencia, específicamente en el barrio El Cunduy, se registró la detonación de un artefacto explosivo de bajo poder frente a una vivienda.

Aunque este hecho no dejó víctimas mortales ni heridos, la explosión sacudió las ventanas de las casas cercanas y generó temor entre los residentes. Por el momento, autoridades locales investigan si este acto está vinculado a las crecientes denuncias por extorsión que afectan al comercio y a la ciudadanía en la capital.

La explosión en el barrio El Cunduy dejó varios daños en las residencias. Fotos: redes sociales
Las alteraciones al orden público fueron confirmadas por la Gobernación a través de sus perfiles oficiales. “Como gobernador de Caquetá expreso mi total solidaridad y respaldo a la Policía y a la población civil del sector de Río Negro municipio de Puerto Rico, quienes fueron hostigados por organizaciones terroristas. Que Dios proteja a cada familia, a nuestros policías”, fue lo que publicó en su cuenta de X el gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar.

Actualmente, las autoridades mantienen operativos de búsqueda para dar con los responsables de estos ataques. Igualmente se adelantan verificaciones para determinar si existe una relación directa entre el hostigamiento en Río Negro y la explosión en Florencia.

Siga leyendo: Atacan a tiros al alcalde de Pedraza en Barranquilla: vehículo blindado evitó tragedia

