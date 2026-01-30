Noche de terror en Caquetá: hostigamiento armado en Río Negro y explosión en Florencia sacuden al departamento

Durante la noche del jueves, el departamento del Caquetá vivió una jornada de alteración del orden público con dos ataques registrados de manera casi simultánea.

El primer ataque ocurrió en el centro poblado de Río Negro, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, donde la estación de Policía fue blanco de un hostigamiento armado perpetrado, al parecer, por integrantes de las disidencias de las Farc.

Este hecho generado alrededor de las 11:00 p. m., provocó un intercambio de disparos que dejó a dos uniformados de la Policía lesionados. El patrullero Carlos Lozano presentó una herida en el tórax izquierdo y el patrullero José Delgado tuvo una lesión en su hombro izquierdo. Según reportes médicos preliminares, ambos agentes se encuentran recibiendo atención médica y su estado de salud es estable y fuera de peligro.