Ataque de disidencias con explosivos en Cajibío, Cauca, afectó un hospital y torres de energía

Hay preocupación entre los habitantes del municipio de Cajibío, en el departamenteo del Cauca, luego de escucharse una serie de explosiones en la madrugada de este 18 de enero, las cuales ocasionaron daños en parte de la infraestructura eléctrica, las instalaciones del ESE Centro Uno hospital San Juan Bautista y varias viviendas ubicadas en el casco urbano del municipio.

Un habitante de la zona dijo que empezó a escuchar las detonaciones alrededor de la medianoche y que luego logró oír otra a los pocos minutos, lo que interrumpió su tiempo de descanso.

“Nos tocó estar despiertos el resto de la madrugada porque pensamos que se trataba de un hostigamiento más fuerte, entonces cuando se escucharon las detonaciones, muchas familias lo que hicimos fue estar alerta para así no quedar en medio de la confrontación, si se presentaba, pero no, después de las explosiones por fortuna no escucharon más y la gente medio se tranquilizó”,expresó al diario El País de Cali.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque iba dirigido contra una estación de la Policía Nacional del municipio. Las explosiones, que también se escucharon en Popayán y Piendamó, derribaron la torre de energía cercana al centro asistencial.