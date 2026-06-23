A la cárcel 13 personas por red que organizaba peleas de perros en Cundinamarca; decenas de perros muertos y maltratados

Un juez condenó a 13 personas, entre ellas nueve extranjeros, por su participación en una convención clandestina de peleas de perros realizada en La Calera (Cundinamarca). El caso se derivó de una investigación de la Fiscalía que documentó la muerte de dos caninos y lesiones en otros animales. La decisión judicial se dio este 23 de junio, los procesados aceptaron los cargos por los delitos de “muerte al animal y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal”, según el comunicado de la Fiscalía General de la Nación. Los hechos fueron calificados con agravantes “por su ejecución con fines de explotación económica”. Entérese: 235 perros y 45 gatos en riesgo por orden de desalojo a refugio animal endeudado hasta el cuello De acuerdo con la información oficial, “el evento clandestino se realizó en una finca y contó con participantes de Colombia, República Dominicana, Ecuador y Venezuela”. La investigación fue adelantada por el Grupo Especial contra el Maltrato Animal (GELMA).

Los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2026 en una finca ubicada en la vereda Aurora Alta, en La Calera. Según el expediente, en el lugar “fue adecuado un kiosco con sillas, alimentos y bebidas para espectadores, así como una estructura tipo ring para desarrollar las confrontaciones”. El mismo documento señala que el predio fue usado para la realización de un evento con convocatoria internacional y con presencia de personas que viajaron al país para participar y financiar la actividad. Durante el registro y allanamiento, las autoridades encontraron “dos caninos muertos, con lesiones traumáticas visibles y signos de violencia”. También fueron recuperados 12 perros, de los cuales seis presentaban afectaciones físicas y comportamentales “compatibles con maltrato prolongado y exposición reiterada a este tipo de eventos”, según el informe de la Fiscalía.

El operativo se realizó en flagrancia y derivó en la captura de los 13 implicados. Entre los sentenciados se encuentran nueve ciudadanos de Ecuador, Venezuela y República Dominicana, y cuatro colombianos. Según el expediente, el grupo tuvo roles definidos para la organización del evento. Dentro de los identificados están Julián Esteban León Ramírez, señalado como organizador de la convención, y Carlos Alberto Cifuentes Hernández, quien participaba como veterinario dentro de la estructura del evento. El proceso terminó con la imposición de una pena de 31 meses y 15 días de prisión para cada uno de los 13 condenados. También deberán pagar una multa de 28,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, la decisión incluye una inhabilidad para “el ejercicio de actividades relacionadas con la tenencia y cuidado de animales por el mismo periodo de la pena”.