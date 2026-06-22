Grabaron a un oso andino en conjunto residencial en la sabana de Bogotá: autoridades lo buscan

Un oso andino fue grabado mientras recorría las zonas comunes de un condominio en La Calera, en un sector residencial de la sabana de Bogotá. El registro muestra al ejemplar desplazándose dentro de las instalaciones del conjunto y atravesando la zona de acceso vehicular, el hecho quedó captado por residentes y posteriormente fue difundido en redes sociales.
En las imágenes, registradas por residentes del conjunto, el animal aparece caminando con calma por la zona de ingreso vehicular. En el video compartido en redes sociales, el oso andino, también conocido como oso de anteojos, se levanta sobre sus patas traseras y baja un portillo de acceso mientras una familia permanece dentro de un vehículo observando sin intervenir. Luego de abrir paso, el ejemplar continúa su recorrido y sale del conjunto en cuatro patas.
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