A prisión presunto integrante de disidencias señalado de planear el atentado contra el periodista Gustavo Chicangana

Un juez de control de garantías de Villavicencio envió a prisión a Campo Elías Castañeda Valencia, conocido con los alias de “Morocho”, “Chuchi” o “Empatía”, señalado por la Fiscalía de participar en la planeación y coordinación del atentado contra el periodista Gustavo Chicangana Álvarez y su esposa, ocurrido el 5 de julio de 2025 en San José del Guaviare.
Según la investigación, Castañeda Valencia, presunto integrante del Bloque Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las Farc, habría desempeñado un papel clave en la estructura que ejecutó el ataque armado. De acuerdo con el ente acusador, fue el enlace entre quienes ordenaron el atentado y quienes lo llevaron a cabo.
En contexto: Quién es Gustavo Chica, el periodista que fue víctima de atentando junto a su esposa en Guaviare
La Fiscalía sostiene que alias “Morocho” habría participado en la planeación del crimen y en las labores de inteligencia previas contra la víctima. “Asimismo, es señalado de planear, dirigir y coordinar las vigilancias y seguimientos previos a la víctima, y alertar el momento en el que debían dispararle, exactamente cuando salió de la casa sin esquema de protección”, detalló la entidad.