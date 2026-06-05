“Mamá, ¿puedo visitar a mi papá en el cielo?”: el duelo de Alejandro, hijo de Miguel Uribe, un año después de su muerte

Un año después del atentado ocurrido en el sector de Modelia, en Bogotá, que terminó con la vida del entonces candidato presidencial Miguel Uribe, su esposa, María Claudia Tarazona, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre el proceso que ha vivido su familia desde la pérdida.
En la entrevista, emitida cuando está por cumplirse el primer aniversario del ataque, relató cómo ella, sus hijas y especialmente Alejandro, el hijo menor de la pareja, han afrontado el duelo, marcado por preguntas sobre la muerte, la fe y la ausencia de su padre.
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