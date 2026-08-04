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Carlos Oñoro, el gestor cultural que Petro graduó de experto en fraude

Petro lo llevó a su última rueda de prensa para probar el supuesto fraude electoral. Horas después, Carlos Oñoro era el blanco de las críticas en redes sociales.

  • Carlos Oñoro habló de fraude electoral en las pasadas elecciones. Foto: captura de video
    Carlos Oñoro habló de fraude electoral en las pasadas elecciones. Foto: captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Si algo dejó este gobierno fue una larga lista de personajes que terminaron robándose el show. A veces por una frase, otras por una salida en falso y otras porque nadie entendía cómo habían llegado hasta ahí. La última rueda de prensa de Gustavo Petro fue así. Mientras el presidente intentaba convencer al país de su teoría del fraude electoral, las redes ya estaban ocupadas averiguando quién era Carlos Oñoro, uno de los hombres que presentó como experto.

Y no tardaron en caerle encima. Mientras Oñoro explicaba unas gráficas con las que buscaba demostrar un supuesto patrón irregular en la votación, en X empezaron a cuestionar desde su trayectoria hasta varios de los argumentos que expuso.

Entérese: Registraduría desmontó, uno por uno, los señalamientos...

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