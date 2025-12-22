Estos serían los mensajes que dejó antes de huir la mujer del disfraz azul, implicada en el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Se siguen revelando nuevas pistas en el caso de la muerte del joven Jaime Esteban Moreno. La familia de la mujer del disfraz azul, Kleidymar Fernández Sulbarán, que presuntamente habría animado a los jóvenes que le ocasionaron la muerte a Moreno, ha recibido mensajes con amenazas a muerte. Además, antes de huir, Sulbarán le dejó una carta a su mamá, en la que escribió: “Mami voy a estar bien. La amo”.
Justamente, autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero de la mujer que tendría nacionalidad venezolana. Según los chats revelados por EL TIEMPO un sujeto que se hace llamar ‘Juanchito AUC’, les dice a familiares de Fernández Sulbarán que conoce sus el lugar en el que se encuentran ubicados.
“Malditos venecos. Ya los tenemos ubicados. Ya están pagando por ustedes malditos”, se puede leer en uno de los mensajes que les han enviado.
También, en otro chat, que tiene fecha del pasado 13 de noviembre, se escribió que: “Entonces pedazo de basura ¿ya transmitió el mensaje? El tiempo se está acabando. (...) Entreguen a esa maldita”.