Estos serían los mensajes que dejó antes de huir la mujer del disfraz azul, implicada en el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Se siguen revelando nuevas pistas en el caso de la muerte del joven Jaime Esteban Moreno. La familia de la mujer del disfraz azul, Kleidymar Fernández Sulbarán, que presuntamente habría animado a los jóvenes que le ocasionaron la muerte a Moreno, ha recibido mensajes con amenazas a muerte. Además, antes de huir, Sulbarán le dejó una carta a su mamá, en la que escribió: “Mami voy a estar bien. La amo”.



Le puede interesar: Nuevos detalles de la muerte de Jaime Esteban Moreno: no debía haber ingresado a Before Club y esta sería la razón Justamente, autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero de la mujer que tendría nacionalidad venezolana. Según los chats revelados por EL TIEMPO un sujeto que se hace llamar ‘Juanchito AUC’, les dice a familiares de Fernández Sulbarán que conoce sus el lugar en el que se encuentran ubicados. “Malditos venecos. Ya los tenemos ubicados. Ya están pagando por ustedes malditos”, se puede leer en uno de los mensajes que les han enviado. También, en otro chat, que tiene fecha del pasado 13 de noviembre, se escribió que: “Entonces pedazo de basura ¿ya transmitió el mensaje? El tiempo se está acabando. (...) Entreguen a esa maldita”.

Antes de desaparecer Sulbarán dejó un mensaje

Tamara Sulbarán, madre de Kleidymar Fernández, le dijo al medio anteriormente citado que es falso que su hija haya salido de Colombia. Y que además ya la Fiscalía habría escuchado su versión en el caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno. Asimismo, confirmó que no sabía el paradero de su hija y que antes de irse de su casa, le dejó un mensaje a su madre. “Yo llegué un día normal de mi trabajo y encontré un mensaje que decía: ‘Mami voy a estar bien. La amo’. Desde ahí no sé nada de ella”, aseguró Fernández Sulbarán a EL TIEMPO. Y contó sobre un suceso que ya le habría contado a la Fiscalía: “A mi hija la persiguieron un domingo dos hombres en una moto. Ella tuvo que escapar metiéndose por medio de la multitud del Parque de la Mariposa. La iban a malograr”.

La madre de la mujer del disfraz azul, aseguró que le llegó información según la cual una persona pagó por atentar contra la vida de su hija.“Nos dijeron que fue pagada para que la maten en la localidad de Santa Fe a una organización que llaman ‘Oficina Central del Norte’, pero no sé ni siquiera qué significado tiene esa oficina”, le dijo al medio citado. Agregó que esta información ya la sabría la Fiscalía. “Les contamos lo ocurrido porque, en teoría, ella estaba colaborando con la Fiscalía para ubicar a Ricardo. Se suponía que mis dos hijas y yo estábamos bajo un esquema de protección, ya que estamos en riesgo. Sin embargo, la Fiscalía únicamente nos indicó que habláramos con nuestro abogado y él nos recomendó mudarnos”, dijo la madre de Sulbarán.