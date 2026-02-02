x

Cartagena en alerta por frente frío: ordenó el cierre de todas sus playas por fuerte oleaje

Desde la Alcaldía de Cartagena han hecho un llamado a la población para extremar las medidas de seguridad y seguir las recomendaciones entregadas por las dependencias. ¿Hasta cuándo habrá frente frío?

  • Cartagena mantiene alerta por fenómeno natural conocido como “frente frío”FOTO: Alcaldía de Cartagena
El Colombiano
El Colombiano
02 de febrero de 2026
bookmark

Cartagena está atravesando una situación climática que podría poner en peligro a turistast, embarcaciones y habitantes. Se trata del “mar de leva”, un evento meteorológico caracterizado por un oleaje fuerte de entre 3 y 4 metros, que viene acompañado de ráfagas de viento y que afecta a zonas costeras elevadas, incluso en lugares donde no necesariamente se presentan lluvias.

Las razones de este fenómeno obedecen a un “frente frío” del Mar Caribe, que se produce cuando una masa de aire frío avanza sobre una masa de aire cálido, como ocurre en la región. Esto da como resultado un descenso de la temperatura, lluvias o tormentas e incluso vientos fuertes.

Entérese: Fuertes lluvias dejan más de 7.500 familias afectadas en Antioquia: hay 3 desaparecidos y un muerto en Urabá

Esto también ha causado que las autoridades de la Ciudad Heroica alerten a la población y restrinjan la navegación de embarcaciones menores (botes pequeños y lanchas), así como el ingreso de bañistas en puntos críticos como la avenida Santander y en sectores tan concurridos como Bocagrande, donde hay movilidad reducida.

Riesgo en Cartagena por el frente frío. FOTO: Alcaldía de Cartagena
Riesgo en Cartagena por el frente frío. FOTO: Alcaldía de Cartagena

La intención es evitar accidentes o tragedias producto de estos cambios en el clima, aunque ya se sienten los estragos en zonas como Tierrabomba y Barú, debido a inundaciones y daños en la infraestructura.

“Por directriz del alcalde Mayor, Dumek Turbay, hemos fortalecido la respuesta institucional para atender este frente frío que viene afectando a Cartagena. Llevamos más de dos días continuos de trabajo, organizados en tres turnos, con presencia permanente en el territorio y articulación interinstitucional”, expresó Daniel Vargas, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Las condiciones meteomarinas en Cartagena

En cuanto a las condiciones meteomarinas, la Dirección General Marítima informó que se presenta una altura significativa de ola entre 2.5 y 4.0 metros en el mar Caribe, con mayor incidencia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y los Cayos del Norte, así como en el sector sur y centro del litoral Caribe colombiano.

También se registran vientos de dirección noreste con velocidades entre 40 y 55 km/h, además de la presencia de oleaje atípico o mar de fondo y con posibilidad de desbordamientos costeros y corrientes de resaca.

¿Cuánto durará el frente frío en Cartagena?

De acuerdo con la Alcaldía de Cartagena, el “frente frío” se mantendrá entre el lunes 2 y el viernes 6 de febrero de 2026. Sin embargo, ciertas dependencias de la administración ya hacen presencia en varios sectores, como el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo con el despliegue de 16 equipos de reacción inmediata y en articulación con el Cuerpo de Bomberos del Distrito, la Cuadrilla del Alcalde y los organismos de Tránsito.

Por lo tanto, recomiendan a la ciudadanía extremar las medidas de seguridad, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras continúan las acciones de atención y el monitoreo permanente.

Siga leyendo: Urabá, Antioquia, está inundado tras los aguaceros del fin de semana: 1.500 familias damnificadas

