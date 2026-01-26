Las pruebas de la Fiscalía contra Jorge Moreno, papá de Laura Moreno, por las que le imputarán cargos en dos delitos

La Fiscalía General de la Nación fundamentó recientemente su ofensiva jurídica contra el empresario Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, implicada en el caso Colmenares, en un rastro documental de nueve empresas fachada que habrían emitido facturas por servicios inexistentes.
Según el expediente revelado por la revista Cambio, la firma Montajes JM, fundada por Moreno, habría canalizado operaciones ficticias por un valor total de 121.076 millones de pesos, por lo que este sujeto habría incurrido en delitos de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Y es que para el ente acusador, la coincidencia en fechas, los montos similares y la recurrencia de las empresas emisoras no responden a errores contables, sino a un patrón sistemático para ocultar recursos y reducir la base gravable.