Caso Nicolás Petro: Fiscalía solicita cárcel y denuncia presunto acceso irregular a información durante el proceso

En uno de los dos juicios judiciales que enfrenta Nicolás Petro, la Fiscalía pidió que el hijo del Presidente sea enviado a la cárcel por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. La semana pasada, Nicolás Petro rechazó todos los cargos que se le imputaron. En una audiencia realizada este martes en un juzgado de Barranquilla, la fiscal Lucy Laborde, argumentó las razones por las cuales el hijo del presidente debe ser privado de la libertad. Amplíe la noticia: Caso Nicolás Petro: no aceptó ninguno de los delitos imputados por la Fiscalía, ¿qué sigue? Según la fiscal Laborde ya ha detallado durante la imputación de los cargos en sesiones anteriores, presuntamente Petro se habría interesado indebidamente en dos contratos por $400 y $572 millones, usando su influencia política como diputado para direccionar la contratación a favor de FUCOSO. La Fiscalía ha expresado que esta conducta se dio a través de su participación en dos contratos firmados por la Gobernación del Atlántico con la Fundación FUCOSO. Petro, si bien como diputado no tenía la facultad de firmar contratos, al parecer su influencia política —respaldada por haber sido uno de los candidatos más votados en las elecciones a la Gobernación— le habría permitido presuntamente incidir en las decisiones.

La fiscal reforzó su petición de medida de aseguramiento citando las irregularidades encontradas en la documentación del exdiputado. Señaló que existen inconsistencias tanto en la hoja de vida como en la declaración de renta del procesado, aspectos que, según expone la fiscal, justifican plenamente la imposición de una medida restrictiva de la libertad. Por otro lado, la fiscal Lucy Laborde, mencionó que a ella le llegó un poder firmado por Nicolás Petro, que no debía terminar en su despacho, en el que mencionaba una noticia criminal a la que el exdiputado no estaba formalmente vinculado. Esto, porque la fiscal mencionó en la audiencia que existió un acceso irregular a información reservada del caso. Laborde, afirmó que “El secretario departamental determinaba la elección de ‘Fucoso’ por solicitud expresa que se realizaba por usted, señor Nicolás Petro, para lo cual dentro del marco de división de funciones, usted encargó a su esposa Day Vásquez para que estableciera los contactos y las adecuaciones contractuales entre la entidad pública y los directivos de ‘Fucoso’. Todo bajo su orden, conocimiento, instrucciones previas y provecho económico”, en sesiones pasadas.

La privación de libertad

“Ahora sí, su señoría, esta delegada solicita a usted imponer al señor Nicolás Fernando Petro Burgos medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión intramural, conforme al artículo 307, literal A, del Código de Procedimiento Penal”, afirmó la fiscal Laborde.

Además, Laborde argumentó que el exdiputado actuó con total conocimiento. Asegura que Petro “actuó plenamente consciente” y eligió “planear, organizar y ejecutar dichas conductas ilícitas”. Enfatizó que el implicado era consciente de la gravedad de sus actos al momento de cometerlos. Y aseguró que la influencia ilegal se ejerció a través de Day Vásquez, en este entramado que involucraría también a la exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera. Lea aquí: Al menos $100 millones para adultos mayores habrían terminado en manos de Nicolás Petro, según Fiscalía en nueva imputación de cargos Según la funcionaria, la exgobernadora tenía un “interés de doble vía” con Nicolás Petro y Day Vásquez, calificando esto como una “actividad ilícita en cadena con beneficios para todos los partícipes”. “Es así que hay un interés de doble vía entre el señor Nicolás Petro y la gobernadora del Atlántico (Elsa Noguera), en la que obtienen beneficios mutuos”, dijo durante la sesión la fiscal Laborde este martes. En paralelo a este juicio, el exdiputado enfrenta un juicio oral por los delitos de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Los audios

Tras el receso de almuerzo, la fiscal Laborde, presentó unos audios que habrían sido compartidos vía WhatsApp, entre Petro Burgos y Day Vásquez, que comprobarían el uso inadecuado de los recursos mientras fue diputado del Atlántico. “Aquí nadie se está robando nada, Nicolás, simplemente estoy diciendo las cosas como son, y sabes perfectamente que sí, eso es ese señor, y sabes perfectamente que tengo pruebas de eso también”, se escucha en uno de los audios que presenta la fiscal del caso, presuntamente se trataría de Vásquez. Ante esto, la Fiscalía General de la Nación sustentó su solicitud de medida de aseguramiento en la posibilidad de que Nicolás Petro pueda “destruir, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba”. Además, el ente acusador destacó la marcada influencia de quien fuera diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico, señalando que Petro goza de una “posición privilegiada frente a la sociedad” gracias a la segunda votación que obtuvo en las elecciones para la Gobernación del Atlántico, además de contar con “amplios vínculos sociales de alto nivel en el país”. La Fiscalía concluyó que los hechos investigados son una muestra de “corrupción desmarcada con notación” y atentan directamente contra bienes jurídicos del Estado. La fiscal reafirma la solicitud de que Nicolás Petro sea trasladado a un establecimiento, porque afirma que el exdiputado “podría no someterse a la pena, a la cual podría ser condenado en el caso de ser vencido en un juicio”. Es por ello, que el ente de control le solicitó directamente al juez restringir la libertad del hijo del presidente Gustavo Petro.

