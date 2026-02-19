Así fue el giro en el caso ‘Pipe Tuluá’: del diálogo reservado a la extradición en EE. UU.

A finales de enero, la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló un vínculo entre dos objetivos de alto valor del gobierno del presidente Gustavo Petro, que realizaron acercamientos confidenciales con funcionarios de su administración. “Luis Felipe Ramírez Ospina, en calidad de apoderado del señor Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, líder de la organización ‘la Inmaculada’, me dirijo a usted (Jorge Lemus) respetuosamente con el objeto de hacerle llegar copia de las peticiones suscritas por mi representado, dirigidas al señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, se lee en la carta revelada.

¿Lobby de “alto nivel”?

Según la investigación de ese periódico, desde el año pasado se habría movido un lobby de alto nivel para que el gobierno Petro instalara una mesa de exploración con el señalado narcotraficante ‘Pipe Tuluá’ a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Mientras tanto, se habrían presentado viajes a España de funcionarios públicos en busca de una supuesta colaboración de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’. En El Reporte Coronell de Caracol Radio se reveló que el abogado Luis Felipe Ramírez Ochoa habría tenido dos reuniones a nombre de alias ‘Papá Pitufo’ con Jorge Lemus, entonces cabeza de la DNI, que se sumaría a otras que ya se conocían de exfuncionarios de la UIAF. Lea también: “Pipe Tuluá” se declaró no culpable ante corte federal de EE.UU. por narcotráfico internacional El reporte agregó que hay audios en los que el penalista habría mencionado una mediación con ‘Pipe Tuluá’ y con las bandas criminales de Buenaventura para un eventual proceso de paz. Lemus le habría instado a dar información de gente del Gobierno a cambio de beneficios carcelarios. Si bien la mesa exploratoria con ‘La inmaculada’ se concretó, con las cabezas de la DNI como interlocutores, al día siguiente se le dio el visto bueno a la extradición de ‘Pipe Tuluá’, ejecutada el mismo día en el que Petro se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca. Sobre los acercamientos con el abogado, Lemus habría dicho que fueron notificados y autorizados por el propio presidente Gustavo Petro, y que habría misiones de trabajo en la DNI donde está la trazabilidad de esos encuentros.

¿Se ofrecieron regalos?